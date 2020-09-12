Відома українська співачка Тіна Кароль убила наповал жарким видом в розкішній червоній сукні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка поділилася спільним відео з телеведучою Катею Осадчою. Тіна була одягнена в червону чарівну сукню зі значним декольте. Сукня припала по фігурці зірки, зробивши акцент на її пишних грудях.

Катя Осадча також була у всеозброєнні. На ній була надіта концертна міні-сукня, яка оголила її неймовірно довгі і стрункі ніжки.

"Катюша, з днем народження! Жіночого щастя, кар'єрних перемог, безумовної любові! І нехай головним в житті буде тільки "знайти своїх і заспокоїтися". Лю!",- написала Тіна.

Як відомо, 12 вересня Катя Осадча відсвяткувала своє 37-річчя. Багато зірок і знаменитостей залишили їй публічні привітання в мережі.

Варто відзначити, що на короткому відео, знятому в режимі бумеранга, дві красуні помірялися принадами. Правда, обидві зірки виглядали чудово.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль розбурхала виглядом в блузі з декольте. Красуня із задоволенням позувала на камеру, трохи стиснувши груди руками. Образ доповнила укладка і красиві прикраси. Фірмова червона помада додала фото пікантності.

Нагадаємо, що зухвала Тіна Кароль затьмарила всіх українських зірок раптовою зміною іміджу:"Вау, ось це вогонь".

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