В новый альбом Тины Кароль войдут записи телефонных разговоров с Даном Баланом Певица продолжает интриговать выпуском альбома «Найти своих» Тина Кароль выложила запись кусочка телефонного разговора с Даном Баланом в своем Инстаграм. Помимо новых песен в альбоме «Найти своих», слушатели также смогут услышать записи стихов, прочтенных Тиной. Но видимо главной интригой для всех поклонников все равно останется запись телефонного разговора Тины с Даном. Певица выложила всего 15 секунд в сторрис, а вот о чем пошла речь дальше поклонники узнают только 18 сентября, когда состоится релиз долгожданного альбома «Найти своих» Напомним, что обложку для альбома Тины Кароль создал знаменитый украинский скульптор Владимир Цисарык. #тинакароль #tinakarol #данбалан #danbalan