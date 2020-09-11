Українська співачка Тіна Кароль вразила особистим діалогом під час телефонного дзвінка з Даном Баланом

Як стало нещодавно відомо, через тиждень. відбудеться реліз альбому Тіни Кароль»знайти своїх". Оригінальною обкладинкою для альбому став витвір мистецтва знаменитого українського скульптора Володимира Цісарика.

Скульптура, створена для обкладинки альбому, символізує стійкість духу, і крихкість буття.

На фан-акаунті Тіни також з'явився уривок телефонної розмови з Даном Баланом, який раніше зірка сама представила в своєму Instagram. Як з'ясувалося, в новому альбомі будуть також представлені записи віршів, прочитаних самою Тіною.

У самому телефонному записі чутні 15 секунд розмов артистів, які обговорюють ідеї для нового альбому, а також жартують про запропоновані варіанти. Що саме говорили один одному зірки, шанувальники дізнаються лише через тиждень, тому коментарі відразу "підірвали" пост:

"Дівчата, ви живі?✌ 🏻 » , «АА,і як з цим жити тепер до18?", "Такого ніхто не очікував😍 🔥", «дантіна в шоці!💜 💜 💜 🪐 , ""Дантина походу ми дочекалися», «нам погано🥺», «я просто випав.. 😳», «Ну як би назва альбому говорить сама за себе💜», «Оххх що нас чекає 💥💥💥🔥🔥🔥боже, дай мені сил дожити до 18 числа 🙏🙏🙏🙏Тіна вирішила звести сума всіх 😆👍», «Сподіваюся, ця телефонна розмова увійде так само обговорення моменту «як крутиться ліжко» 😎😅».

Ми також писали раніше, що вже традиційно, як і багато хто щороку до цього, Тіна разом з Юрієм Горбуновим провела перший прямий ефір проекту" Танці з зірками", який стартував 30 Серпня. Так, Тіна Кароль вибрала вечірню сукню білого кольору від знаменитого бренду David Koma зі сміливим декольте і пікантними вирізами під грудьми, що затьмарило всі наряди артистів цього ефіру. Саме воно стало причиною бурхливої реакції в мережі.

Справа в тому, що декольте зірки вийшло занадто відвертим, а білосніжне плаття, ідеально підкреслило її гідності, в цілому чимало збентежило фанатів Тіни. Шанувальники відзначили, що зірка просто загубилася на такому білому тлі.

Втім, дизайнерський наряд частина фанатів все ж оцінила, заявивши, що образи Кароль з кожним роком стають все більш пікантними і вона може дозволити собі показати такий розкішний вигляд.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".

Також Politeka писала, що розхристаний такн Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна..."