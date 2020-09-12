Українці масово скаржаться на незадовільний сервіс державного Приватбанку

Відповідні відгуки з'явилися на тематичному порталі Мінфін.

Перша клієнтка поскаржилася, що замовила собі нову карту для виплат, але активувати її не можна.

"Я замовила карту для виплат з фото. Кур'єр мені доставив її додому, але активувати її я вже не можу тижнів зо два! На гарячій лінії то заявки якісь приймають, то до банкомату йдіть, ніхто не може активувати цей шматок пластику! Відділення одне працює на все місто, черги до вечора!",- розповіла вона у своєму негативному відгуку.

"Активація карти з фото доставленої кур'єром можлива через Приват24 меню «гаманець» вибравши карту до якої буде прив'язана нова з фото, після чого потрібно перейти в меню налаштувань карти і вибрати «перевипустити карту». Дійсно, Також цю операцію можна зробити у відділенні і це не обов'язково, адже в мобільному додатку або веб версії Приват24 Ви можете здійснити цю операцію в кілька кліків не виходячи з дому", - відреагував на скаргу співробітник банку в коментарях.

Інший клієнт розповів, що йому ПриватБанк і зовсім відмовив у перевипуску картки для виплат, не озвучивши йому причини для такого рішення.

За його словами, він з легкістю може змінити банк, але в ПриватБанку у нього залишилися гроші на особистих рахунках.

"...Банк мені відмовив у випуску пластикової карти, яку я просто хотів поміняти, не вказавши причини, не обґрунтувавши ніяким чином, відповідь Банку: зверніться в інший банк.. Я веду через банк підприємницьку діяльність, плачу всі податки, є залишки на рахунках, в чому проблема? Хотілося б почути.! Не проблема піти в інший банк - так ви розгубите всіх клієнтів... черговий факап від банку...", - підкреслив клієнт у своєму відгуку.

"Добрий вечір! Ваше питання вже розглядають спеціалісти. Про результати вас одразу повідомляти", - оперативно відреагував на скаргу представник Приватбанку.

Нагадавши, гроші на рахунки не повертають, ПриватБанк попередив українців про неприємності: "Нам дуже шкода...".

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк блокує карти, є ризик залишитися без грошей в будь-який момент.

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