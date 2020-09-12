Нацбанк розповів, до чого потрібно готуватися простим українцям

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба НБУ.

Згідно зі звітом, в серпні інфляція в річному вимірі (2,5%) залишалася нижче цільового діапазону Нацбанку 5% ± 1 п. п.

Але державний регулятор очікує її прискорення до кінця поточного року.

"Споживча інфляція перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 п.п. і залишалася меншою порівняно з прогнозом, опублікованим в інфляційному звіті за липень 2020 року. Подорожчання енергоносіїв і відображення ефектів слабкої гривні були в основному нівельовані уповільненням зростання цін на продукти харчування, в тому числі за рахунок гарного врожаю овочів і нарощування імпортної пропозиції окремих товарів», — інформує прес-служба Нацбанку.

Як прогнозує НБУ, інфляція може повернутися в межі цільового діапазону до кінця року на тлі пожвавлення попиту з боку споживачів.

У прес-службі зазначили, що споживчі ціни в останньому місяці літа знизилися на 0,2% (у порівнянні з липнем), а з початку року інфляція склала 1,2%.

Падіння цін на непродовольчі товари було уповільнено через ослаблення національної валюти в минулі місяці. Також були уповільнені темпи зростання вартості послуг (до 8,2%), оскільки їх стримували жорсткі обмежувальні заходи, введені Кабінетом Міністрів.

Що стосується розцінок на паливо, до здешевлення (до 17,9%) пов'язане з падінням котирувань на світових біржах.

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Зокрема, держрегулятор ініціював створення робочої групи, куди увійдуть фахівці банкнотно-монетного двору.

"Враховуючи те, що є нарікання від населення, ми створили робочу групу, до якої входять фахівці НБУ та банкнотно-монетного двору, а також залучили представників Комітету захисту прав осіб з інвалідністю та союзу людей з особливими потребами», — повідомив представник регулятора.

Також в обговоренні візьмуть участь фахівці з Інституту історії, а також експерти з геральдики.

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