Нацбанк рассказал, к чему нужно готовиться простым украинцам

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Согласно отчету, в августе инфляция в годовом измерении (2,5%) оставалась ниже целевого диапазона Нацбанка 5% ± 1 п.п.

Но государственный регулятор ожидает ее ускорения к концу текущего года.

«Потребительская инфляция находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. и оставалась меньше по сравнению с прогнозом, опубликованным в инфляционной отчете за июль 2020 года. Подорожание энергоносителей и отображения эффектов слабой гривны были в основном нивелированы замедлением роста цен на продукты питания, в том числе за счет хорошего урожая овощей и наращивания импортного предложения отдельных товаров», — информирует пресс-служба Нацбанка.

Как прогнозирует НБУ, инфляция может вернуться в пределы целевого диапазона до конца года на фоне оживления спроса со стороны потребителей.

В пресс-службе отметили, что потребительские цены в последнем месяце лета снизились на 0,2% (в сравнении с июлем), а с начала года инфляция составила 1,2%.

Падение цен на непродовольственные товары было замедлено из-за ослабления национальной валюты в прошлые месяцы. Также были замедлены темпы роста стоимости услуг (до 8,2%), поскольку их сдерживали жесткие ограничительные меры, введенные Кабинетом министров.

Что касается расценок на топливо, до удешевление (до 17,9%) связано с падением котировок на мировых биржах.

Ранее мы рассказывали, что НБУ собирается изменить дизайн гривен после критики со стороны украинцев.

В частности, госрегулятор инициировал создание рабочей группы, куда войдут специалисты банкнотно-монетного двора.

«Учитывая то, что есть нарекания от населения, мы создали рабочую группу, в которую входят специалисты НБУ и банкнотно-монетного двора, а также привлекли представителей комитета защиты прав лиц с инвалидностью и союза людей с особыми потребностями», — сообщил представитель регулятора.

Также в обсуждении примут участие специалисты из института истории, а также эксперты по геральдике.

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