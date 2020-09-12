Российская певица Алла Пугачева удивила болезненным видом на светском мероприятии

Как передает Politeka.net, на фан-странице звезды в Инстаграм появилось фото, на котором она позировала на камеру рядом с известным российским актером Александром Петровым. Оба артиста были одеты в черное, что сделало кадр еще мрачнее. Пугачева на фото выглядела очень уставшей и болезненно бледной. На фото можно рассмотреть макияж примадонны, которым пытались скрыть следы болезни. Петров же на фоне 71-летней звезды выглядел молодо и свежо.

Стоит отметить, что Алла Пугачева выбрала для выхода в свет свою традиционную прическу, которая ей к лицу.

Напомним, что Александру Петрову, который стал главной звездой фильма «Текст», долгое время приписывали роман с актрисой Кристиной Асмус. Известно, что звезды играют в одном театре, где их связывает много общих ролей. В сети даже ходили слухи, что развод Асмус был связан с романом на стороне.

Ранее мы писали, что в сети появилось архивное видео с выступления молодой Аллы Пугачевой. На видео на звезде было надето весьма откровенное для тех времен платье с глубоким декольте. Как известно, Пугачева всегда была законодателем моды в СССР.

Напомним, что рыжую Аллу Пугачеву с бантом на голове распекли за дурацкий вид: "То ли Суок, то ли Мальвина".

Как сообщала Politeka, нападение на Аллу Пугачеву, выяснились новые подробности: "Достал нож и...".

Также Politeka писала, что 71-летняя Алла Пугачева в дерзком мини пустилась в пляс, наплевав на возраст: «Артроз прогрессирующий».