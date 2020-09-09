Фанати розкритикували одну з фотографій Примадонни російської естради Алли Пугачової

Про це пише Politeka посилаючись на повідомлення в одному з фан-груп співачки.

Так, на фото, Пугачова з сумним обличчям сидить перед камерою, руки виконавиця склала перед собою. На зірці-чорне плаття з блискітками, на голові – широкий чорний бант.

Довершує образ Алли кольє і персні.

"Люди іноді вважають мене зарозумілою, не розуміють, що все це — від сором'язливості. У мене були періоди, коли я зовсім себе не любила. Потім зрозуміла: коли ти себе любиш, тоді і тебе люблять. Я взагалі заряджаюся від любові — до себе, до чоловіків, до Христини, до онуків, до глядачів", – цитує паблік Примадонну.

Фанатм довелося не до смаку це фото співачки, в коментарях вони критикують Аллу за вульгарний, на їхню думку, зовнішній вигляд.

"Це відчувається, що ви сором'язлива і довірлива, тому вас і любить Господь. Люди різні потрібні і ви дозволяєте їм перебувати поруч, але Максим ваш ангел хранитель, видно на скільки він Вами захоплений. Але, ось бантик на голові це зайве Толі Суок..Толі Мальвіна.. Ви мудра жінка. А люди ж не знають, і не повинні знати, що насправді відбувається в душі. Мені дуже близькі ваші слова. Здоров'я вам. ❤️❤️❤️❤️❤️ Сором'язлива?????? ну це просто🤣 🤣 🤣 🤣, пам'ятаю коли вона приїхала на гастролі в національну Республіку показувала непристойні жести, це один момент з тисячі, не знаю хто це пише,Але ви або її не знаєте або просто бла,бла, бла а як вона Хамло людям, як принижувала конкурсантів, жах просто а бантик навіщо??? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂", – пишуть люди.

Politeka писала про те, що російський комік Максим Галкін порадував шанувальників яскравим знімком зі своєю дружиною Аллою Пугачовою. Свіже фото з'явилося у Галкіна в Instagram. Комік зробив селфі, знявши себе і Пугачову. Варто відзначити, що примадонна на фото виглядала дуже молодо, на її обличчі не було жодної зморшки. Парочка позувала на камеру і посміхалася. А Пугачова на одному з фото показала язик.

"Не дочекаєтеся, пліткарі 😜», - підписав фото Галкін, тим самим даючи відповідь на чутки про можливе розлучення пари.

За годину їх спільне фото зібрало майже 200 тисяч лайків. У коментарях їм залишили масу компліментів.

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