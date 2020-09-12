Стало відомо, за яких умов в Україні можуть переглянути комунальні тарифи

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив парламентарій Юрій Камельчук, передає Politeka.net.

За його словами, в Раді можуть розглянути питання про списання боргів за газ для певної категорії українців, якщо заздалегідь встановлять, що тарифи для них завищили без вагомих підстав.

Тобто, українці платитимуть менше за блакитне паливо, але тільки після перегляду існуючих тарифів.

"Якщо в цілому, борги точно завжди треба реструктуризувати, де б вони не виникали. Друге-треба розібратися з причинами, звідки виникають борги, хто створює причини для їх виникнення. Або це збільшення тарифів, або це навіть місцеве збільшення тарифів і незменшення, якщо для цього є можливості. Тобто коли закуповується газ дешевше, якщо є можливість модернізувати певне обладнання, а це не робиться, коли ті чи інші міські ради голосують за підвищення, на що немає жодних підстав", - попередив нардеп в ефірі телеканалу.

Камельчук також зазначив, що рішення про списання боргів можуть затвердити певні суди але тільки після проведення перевірки за тарифами.

"Хтось повинен бути засуджений, і ці рішення повинні бути скасовані. Для багатьох категорій людей ці борги можуть бути навіть списані тими чи іншими судами, якщо ми визначимо, що там було безпідставне перевищення ціни", - резюмував нардеп від" Слуги народу " в ефірі телеканалу.

Раніше ми вже розповідали про можливе списання боргів за комуналку.

Як заявляла нардеп Людмила Буймістер, Верховна Рада не планує списувати українцям 45 млрд боргів за комуналку. Буймістер додала, що незважаючи на високу заборгованість, постачальники послуг нічого зробити з боржниками не можуть.

За її словами, списувати українцям борги за комуналку буде несправедливо по відношенню до тих побутових споживачів, хто справно платив за ЖКГ.

Нагадаємо, що нові тарифи на комуналку, озвучені cуми та важливі умови оплати

Як повідомляла Politeka, українців доб'ють новими тарифами на комуналку: скільки здеруть за газ, воду і світло

Також Politeka писала, що тарифи на комуналку злетять, ціни в платіжках за газ доб'ють українців