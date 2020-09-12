Стало известно, при каких условиях в Украине могут пересмотреть коммунальные тарифы

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил парламентарий Юрий Камельчук, передает Politeka.net.

По его словам, в Раде могут рассмотреть вопрос о списании долгов за газ для определенной категории украинцев, если заранее установят, что тарифы для них завысили без весомых оснований.

То есть, украинцы будут платить меньше за голубое топливо, но только после пересмотра существующих тарифов.

"Если в целом, долги точно всегда надо реструктуризировать, где бы они ни возникали. Второе - надо разобраться с причинами, откуда возникают долги, кто создает причины для их возникновения. Или это увеличение тарифов, или это даже местное увеличение тарифов и неуменьшение, если для этого есть возможности. То есть когда закупается газ дешевле, если есть возможность модернизировать определенное оборудование, а это не делается, когда те или иные городские советы голосуют за повышение, на что нет никаких оснований", - предупредил нардеп в эфире телеканала.

Камельчук также отметил, что решение о списании долгов могут утвердить определенные суды но только после проведения проверки по тарифам.

"Кто-то должен быть осужден, и эти решения должны быть отменены. Для многих категорий людей эти долги могут быть даже списаны теми или иными судами, если мы определим, что там было безосновательное превышение цены", - резюмировал нардеп от "Слуги народа" в эфире телеканала.

Ранее мы уже рассказывали о возможном списании долгов за коммуналку.

Как заявляла нардеп Людмила Буймистер, Верховная Рада не планирует списывать украинцам 45 млрд долгов за коммуналку. Буймистер добавила, что несмотря на высокую задолженность, поставщики услуг ничего сделать с должниками не могут.

По ее словам, списывать украинцам долги за коммуналку будет несправедливо по отношению к тем бытовым потребителям, кто исправно платил за ЖКХ.

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