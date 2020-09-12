Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, перетворилася на справжню диву в незвичайному костюмі

Настя є затребуваною альтернативною моделлю, яка знімається в провокативних фотосесіях для модних журналів, а також для реклами магазинів модного одягу та білизни. При цьому дівчина важить аж ніяк не мало-більше 70 кг при доволньо низькому зрості.

Комплексами Квітко не страждає, сміливо заявляючи, що вона може бути "крутіше будь Кардашьян". Тому в її профілі в соціальній мережі Instagram стає все більше зухвалих фото з пляжу. Цього разу Квітко підкреслила достоїнства чорним боді з блискучої тканини і сміливими вирізами на стегнах і грудях, а також доповнила його незвичайними босножкамі з тонкими стрічками, що доходять аж до середини стегна.

Дівчині не тільки вдалося перетворитися, але ще і здивувати мережу сміливим чином, мало чим схожим на пляжний:

«Чудова 😘», «Ти така гарна, люблю тебе так сильно, дитинко», «Силікон», «Яка ж ти красуня 😍❤️», «Обличчя ляльки сяй і так 💎», «Красивий вигляд у чорній шкірі особливо подобається твоя усмішка», «Дуже милий дитина😍😍😍», «Її краса освітлює будь-яке оточення 👏🏼👏🏼👏🏼», «Щасливого дня, дорога‼ ️ 🌹 🌹 🌹 🌹 ", » Лялькове обличчя😍 😍 😍", " приголомшливо казкові гострі відчуття, дівчинка», - пишуть користувачі.

До цього засмагла красуня вирішила вразити жарким пляжним фото, зробленим на відпочинку.

Так, красуня приміряла яскраво-кислотний купальник червоного відтінку, який припав їй не за розміром, адже її значних розмірів бюст дівчина ховати не любить. Розпустивши розкішні білі локони, Настя виглядала більш ніж привабливо, проте тонка талія в поєднанні з дивно великими стегнами чимало здивувала шанувальників.

До цього ми розповідали, що модель Анастасія Квітко похвалилася формами у відвертому купальнику.

Дівчина була одягнена в розкішний купальник, який підкреслив її найсолодші місця. Спочатку красуня позувала задом, засвітивши свою неосяжну "п'яту точку" в стрінгах. Після вона повернулася передом до камери, підтримуючи великі груди і виставивши напоказ апетитні стегна.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко виставила напоказ свої багатства в мікро-бікіні.

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті достоїнства:"цукерка".

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