Зірка американських реаіліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашьян похвалилася пишними формами в обтягуючому костюмі

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина забралася на стіл заради жаркого кадру. На ній був одягнений обтягуючий топ і джинси, які підкреслили всі найсолодші місця красуні. Кім зробила собі два хвостика, щоб бути схожою на молоденьку дівчинку. На ногах у моделі красувалося оригінальне взуття.

Кім виставила вперед своє стегно, що зробило її позу вельми гарячою. За день фото красуні зібрало понад 1,5 мільйона лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Супер", "ти така красива", "Солодка дівчинка", "Краща на всьому білому світі", "Кім, ти диво", "пристрасть в кожній деталі", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян разом зі своїми старшими сестрами Кортні і Хлоєю випустили власний аромат парфумів і знялися з цього приводу в пристрасній фотосесії. Красуні позували в шовкових нарядах різного кольору. Незвичайні топи обтягнули пишні форми красунь, а довгі спідниці дівчата задерли, щоб оголити свої стрункі ніжки. Кім красувалася в зеленому костюмі, Кортні в червоному, а Хлоя вибрала синій наряд.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в "невидимій" білизні розвалилася на ніжних пелюстках: "неземна".

Як повідомляла Politeka, Кортні Кардашьян в рожевому бікіні похвалилася плоским животиком:"найкрасивіша".

Також Politeka писала, що напівроздягнена Кім Кардашьян розляглася на капоті, подражнивши солодкими принадами: «Богиня».