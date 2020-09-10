Зірка американських реаіліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашьян полонила розкішними формами в новій фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram модель опублікувала неймовірно спокусливі фото. Красуня була одягнена в біле боді, яке обтягнуло її неймовірні форми. Пишні груди Кім так і норовили розірвати еластичну тканину, а округлі стегна безсоромно визирали, змушуючи чоловіків червоніти. Для більшої пікантності Кардашьян залізла на капот автомобіля і зайняла досить відверту позу. Шарму фото додали розпущене волосся зірки, яке спускалося до пояса.

За дві години фото всесвітньо відомої красуні зібрало понад мільйон лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Богиня!", "Мила", "вау.. виглядає так красиво", " ти палиш!", "Гаряче", «Солодка красуня», «гарненька», "дуже люблю цю зйомку", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян перетворилася на розкішну східну красуню в компанії своїх гарячих сестер. Як відомо, у Кім чотири сестри, разом з якими вона і знімалася в популярному реаліті. Нещодавно Кім зі своїми сестрами Кортні і Хлоєю випустили власний аромат парфумів. З цього приводу вони знялися в стильній фотосесії, щоб передати настрій свого продукту.

Нагадаємо, що розкішна Кім Кардашьян млосно вигнулася на ліжку, блиснувши розкішними формами: "так і вабить".

А ще Politeka писала, що волога Кайлі Дженнер в безсоромному бікіні блиснула засмаглим бюстом:"милий котик".

Також Politeka повідомляла, що Кім Кардашьян в "невидимій" білизні розвалилася на ніжних пелюстках: "неземна".