Відома українська ведуча Катя Осадча похвалилася своєю натуральною красою

Зірка опублікувала домашнє фото, розповівши про знаменну дату з чоловіком, Юрієм Горбуновим, пише Politeka.net.

Осадча на фото постала з красивим букетом з квітів в рожевих тонах. Телеведуча була одягнена в просту толстовку і стояла біля штори.

Образ зірки був досить простий, до того ж вона була без макіяжу. Катя посміхалася і дивилася в камеру.

"Перші квіти завжди від @gorbunovyuriy. Чотири роки тому, в ніч на мій день народження, Юра зробив пропозицію руки і серця :) ❤️ з роками стаю сентиментальною 😇 #daytoremember", - написала телеведуча.

За дев'ять годин пост зібрав понад 60 тисяч лайків і багато коментарів. Багато зірок привітали українську знаменитість зі святом, серед них співачки: Тіна Кароль, Юлія Саніна, Оля Полякова, Даша Астаф'єва та інші.

"Катюшо, мила моя, з днем Народження Тебе! Ти красуня, радості в кожному дні! 😘 😘 😘 😘 😘 обіймаю", "Катюшо!!! З Днем Народження)) очі світяться і це прекрасно ❤️", "Дівчинка прекрасна з днем народження!!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Катю, ти взагалі не змінюєшся! З Днем народження", "Так романтично 😍 з Днем народження!!! 🎉 Величезного щастя! ❤️❤️❤️❤️", "З твоїм днем, фантастична жінка ♥ ️ 💥 😘 ", "

З Днем народження, прекрасно Катю 🌹 гармонії, нескінченного везіння і нехай кожен день сяє яскравіше попереднього️️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катя Осадча позувала в розкішному образі. На ній довге облягаюче плаття з чорним верхом і блискучою спідницею з глибоким вирізом.

Нагадавши, Потап у компанії Каменських, Полякової та Осадчої засвітив пікантні місця.

Як повідомляла Politeka, Катя Осадча помірялася формами з розкішною дружиною Монатіка, яскраві кадри.

Також Politeka писала, що Катя Осадча в купальнику і міні-шортах посвітила своїми достоїнствами на пляжі: Горбунову пора переживати.