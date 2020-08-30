Известная украинская ведущая Катя Осадчая сразила наповал видом в вечернем платье с откровенным вырезом

Звезда показала свой вечерний субботний образ в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых кадрах довольная ведущая позирует в роскошном образе. На ней длинное облегающее платье с черным верхом и блестящей юбкой с глубоким вырезом, позволяющим красотке продемонстрировать свои стройные ножки. Наряд дополняет длинный полупрозрачный плащ, который Осадчая гордо поднимает вверх.

Ведущая стоит, глядя прямо в камеру и счастливо улыбаясь. Ее образ дополняет стильная укладка с крупными локонами.

«Жаркий субботний вечер», - написала знаменитость в подписи к короткому видео.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Госпожа Катя без шляпки??? Новый поворот в истории программы!!», «Какая классная...Глаз не отвести», «Модель!!!! Вытворяет рукой "кульбиты", но лицо "держит"! Умничка!», «Яркий нереально классный образ! Летюча мишка», «Ножки», «Катя Осадчая снова расцвела», «Какая же Вы шикарная», «Какой шикарный наряд! Вы в нем на фею похожи», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Осадчая похвасталась идеальным телом во время отдыха на пляже.

На снимке Осадчая решила похвастаться своей подкачанной фигурой. Она позировала возле моря в коротеньких шортиках и обтягивающей майке. На фото видно, в какой прекрасной физической форме находится 36-летняя звезда. У нее стройные длинные ножки и подкачанные плечи. Похоже, 49-летнему Юрию Горбунову пора переживать, ведь рядом с ним невероятная красотка.

Напомним, Потап в компании Каменских, Поляковой и Осадчей засветил пикантные места.

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая померилась формами с роскошной женой Монатика, яркие кадры.

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