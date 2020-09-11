Російський співак Філіп Кіркоров відправився на шоу Івана Урганта разом з бойфрендом Ольги Бузової-Давидом Манукяном

Поп-король опублікував на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" спільні фото з колегами по шоу-бізнесу, передає Politeka.net. Філіп Кіркоров постав в сріблясто-чорній куртці-косусі і брюках з блискучими смужками і блискучих сріблястих туфлях. Його партнер Дава вбрався більш строго: він вибрав смугастий костюм-трійку з коричневим краваткою. Найяскравішою "плямою" його образу стали градієнтні червоні туфлі.

Бузова і Дава

"Давайте разом виберемо обкладинку для випуску #1342" вечірнього Урганта", - запропонував Філіп Кіркоров в описі.

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Давайте вместе выберем обложку для выпуска #1342 @vecherniy_urgant 📸 Свайпай 🔛 и отмечай в комментариях! 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7? На низком старте, в 23:20 встречаемся на Первом и приближаем выходные победными танцами! 💥 Look by @balmain @dava_m @vecherniy_urgant @urgantcom @1tv.

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Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю виконавців і засипали їх копліментами в коментарях:

"Дуже красиві і стильні🎉 🎉 🎉"; "справжній Дава"; "у обох взуття супер,просто захват👏 👏 👏"; "такий солідний в костюмі. Клас👍 👏 💕"; "Всі фото прекрасні 😻 ви кращий ❤ ️ з нетерпінням чекаємо випуск😌"; "Філя красень"; "Супер дует! Симбіоз таланту, моди, стилю, харизми!!! в ногу з часом!🔥 🔥 🔥 👍"; "Хлопчик знайшов тата? 😁".

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