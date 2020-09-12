Розкрито нюанси чергового підвищення зарплат українців
Як передає Politeka.net, про це заявив глава Міносвіти Сергій Шкарлет.
За його словами, вже з 1 січня 2021 року планують підвищити зарплати тим вчителям, оплата праці яких здійснюється за єдиною тарифною сіткою.
Тобто, протягом року їх зарплати повинні зрости в середньому на 30%.
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Ставка заробітної плати вчителя вищої категорії на 1 січня 2021 року, як обіцяє Сергій Шкарлет, складе 6461 грн, а на 1 липня – вже близько 7000 гривень.
Що стосується розрахункової зарплати вчителів, то з 1 січня вона зросте до 12 тисяч, а з 1 липня 2021 року - до 14 тисяч.
Глава Міносвіти також спростував чутки про можливе скорочення зарплат вчителів в умовах карантину і пандемії китайського вірусу.
"Тому чутки, які зараз поширюються в ЗМІ про скорочення оплати праці педагогам не відповідають дійсності. За нинішніх умов це неможливо", - додав Шкарлет.
Раніше ми розповідали, що українці можуть отримати нові грошові компенсації.
Йдеться про компенсації, які держава може виплачувати у разі затримки виплати пенсій, зарплат та інших соцвиплат. З такою ініціативою виступив профільний комітет Ради з питань соцполітики.
"Члени комітету вирішили рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу проект закону Про внесення змін до Закону “про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" (№3817)", – повідомлялося раніше.
Нагадаємо, що українцям готують нові правила виплати пенсій і зарплат, хто отримає більше грошей
Як повідомляла Politeka, зарплата в Україні зросте, 11 тисяч не межа
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