Розкрито нюанси чергового підвищення зарплат українців

Як передає Politeka.net, про це заявив глава Міносвіти Сергій Шкарлет.

За його словами, вже з 1 січня 2021 року планують підвищити зарплати тим вчителям, оплата праці яких здійснюється за єдиною тарифною сіткою.

Тобто, протягом року їх зарплати повинні зрости в середньому на 30%.

Ставка заробітної плати вчителя вищої категорії на 1 січня 2021 року, як обіцяє Сергій Шкарлет, складе 6461 грн, а на 1 липня – вже близько 7000 гривень.

Що стосується розрахункової зарплати вчителів, то з 1 січня вона зросте до 12 тисяч, а з 1 липня 2021 року - до 14 тисяч.

Глава Міносвіти також спростував чутки про можливе скорочення зарплат вчителів в умовах карантину і пандемії китайського вірусу.

"Тому чутки, які зараз поширюються в ЗМІ про скорочення оплати праці педагогам не відповідають дійсності. За нинішніх умов це неможливо", - додав Шкарлет.

Раніше ми розповідали, що українці можуть отримати нові грошові компенсації.

Йдеться про компенсації, які держава може виплачувати у разі затримки виплати пенсій, зарплат та інших соцвиплат. З такою ініціативою виступив профільний комітет Ради з питань соцполітики.

"Члени комітету вирішили рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу проект закону Про внесення змін до Закону “про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" (№3817)", – повідомлялося раніше.

Нагадаємо, що українцям готують нові правила виплати пенсій і зарплат, хто отримає більше грошей

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