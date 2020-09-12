Раскрыты нюансы очередного повышения зарплат украинцев

Как передает Politeka.net, об этом заявил глава Минобразования Сергей Шкарлет.

По его словам, уже с 1 января 2021 года планируют повысить зарплаты тем учителям, оплата труда которых осуществляется по Единой тарифной сетке.

То есть, в течение года их зарплаты должны вырасти в среднем на 30%.

Ставка заработной платы учителя высшей категории на 1 января 2021 года, как обещает Сергей Шкарлет, составит 6461 грн, а на 1 июля – уже около 7000 гривен.

Что касается расчетной зарплаты учителей, то с 1 января она вырастет до 12 тысяч, а с 1 июля 2021 года - до 14 тысяч.

Глава Минобразования также опроверг слухи о возможном сокращении зарплат учителей в условиях карантина и пандемии китайского вируса.

"Поэтому слухи, которые сейчас распространяются в СМИ о сокращении оплаты труда педагогам не соответствуют действительности. При нынешних условиях это невозможно", – добавил Шкарлет.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут получить новые денежные компенсации.

Речь идет о компенсациях, которые государство может выплачивать в случае задержки выплаты пенсий, зарплат и других соцвыплат. С такой инициативой выступил профильный комитет Рады по вопросам соцполитики.

"Члены комитета решили рекомендовать Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон “О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" (№3817)", – сообщалось ранее.

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