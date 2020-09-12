"Це буде певним приємним бонусом для одержувача аліментів, і буде стягуватися безпосередньо виконавцем без звернення стягувача до суду з відповідним позовом", - зазначила юрист.

Експерт зазначила, що нововведення може позитивно позначитися на сумі виплат.

Відповідно до статті 192 Сімейного кодексу, у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення здоров'я, або в інших випадках, передбачених цим кодексом, одержувач аліментів може звернутися до суду з відповідною позовною заявою про збільшення розміру аліментів.

Юрист також зазначила, що якщо виконавець перерахував гроші невчасно, то ви повинні звернутися у відповідні органи.

"Якщо Виконавець вчасно не перерахував допомогу або гроші, потрібно подати скаргу на дії державного виконавця. Таку скаргу можна подати як до суду, так і начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець", - пояснила експерт.

За результатами розгляду заяви виноситься постанова про задоволення або відмову у відведенні державного виконавця.



