В Україні зміняться правила в нарахуванні і суми аліментів
Як тепер нараховуватимуться виплати розповіла юрист Людмила Куса в коментарі UBR.ua.
Відповідно до законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження", сума аліментів фактично збільшуватиметься на певний відсоток
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"Це буде певним приємним бонусом для одержувача аліментів, і буде стягуватися безпосередньо виконавцем без звернення стягувача до суду з відповідним позовом", - зазначила юрист.
Експерт зазначила, що нововведення може позитивно позначитися на сумі виплат.
Відповідно до статті 192 Сімейного кодексу, у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення здоров'я, або в інших випадках, передбачених цим кодексом, одержувач аліментів може звернутися до суду з відповідною позовною заявою про збільшення розміру аліментів.
Юрист також зазначила, що якщо виконавець перерахував гроші невчасно, то ви повинні звернутися у відповідні органи.
"Якщо Виконавець вчасно не перерахував допомогу або гроші, потрібно подати скаргу на дії державного виконавця. Таку скаргу можна подати як до суду, так і начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець", - пояснила експерт.
За результатами розгляду заяви виноситься постанова про задоволення або відмову у відведенні державного виконавця.
Нагадаємо, в Міністерстві юстиції України зробили важливе уточнення щодо декретної відпустки по догляду за дитиною.
Відзначається, що таку відпустку може брати не тільки мама, але і тато, дідусь чи бабуся.
Для того, щоб оформити декретну відпустку, необхідно подати роботодавцю заяву на відпустку і копію свідоцтва про народження дитини.
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