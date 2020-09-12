Українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками ранковим фото

Як передає Politeka.net, свіжий знімок з'явився у красуні в Instagram. Настя тільки вийшла з душу. Це було видно по відсутності макіяжу на її обличчі і мокрому волоссю. В руках артистка тримала тарілку з фруктами і ягідками. На тарілці красувалося манго, лічі, полуниця, ожина і чорниця. Сама Настя дивилася в кадр і посміхалася. Виглядала вона дуже щасливою.

"Класний сніданок = класний настрій! Бажаю вам провести ці вихідні круто і цікаво! А я вже поснідала і біжу у своїх справах - день обіцяє бути дуже насиченим», - підписала фото зірка.

За годину її фото зібрало понад 40 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Супер сніданок», «Ви справжня мотивація, а ще дуже схожі на головну героїню Королева Півдня», «Одні фрукти - це неправильно», «Яка ж красива», «Ммм, смакота», «Вау, дуже апетитний сніданок😍 А ви як завжди красуня», «Смачного Настуня!», - пишуть користувачі мережі.

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Нагадаємо, що спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".

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