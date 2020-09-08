Знаменита українська співачка Настя Каменських здивувала невинним образом у білому

Зірка побалувала шанувальників новими фото, постав у всій красі, пише Politeka.net. Артистка позувала, сидячи на дивані.

Настя вибрала білу сукню на ґудзиках. Тканина здавалася такою, що немов летить, і дуже красивою.

Волосся Каменських розпустила і закинула назад. Великі очі, пухкі губи - від цієї красуні не можна відвести погляду.

"Сідайте і розкажіть про свої осінні плани ☺ ️ Нова пора - це завжди зміни! Нові цілі, нові плани ✨", - написала артистка.

За дві години пост зібрав майже 40 тисяч лайків і багато коментарів.

"Планую нарешті стати мамою❤️🍼", "Зайка улюблена, така гарненька", "Стиль собачки - на стиль черниці"," Гарнюща😍", " адже вже можна думати про літо))) ---------займуся💔💔💔😘😘😘🌸🌸🌸🌸🌸", "як завжди красива і ідеальна ❤️🔥", " добре що ти сидиш....у планах на осінь - відібрати тебе у Потапа!!!!! 😂 ", "Гарнааа", " тут вже наша Настя.Ти ж красива", " очі вовчиці❤❤❤"," красуня! Я планую сходити до стоматолога, почитати книги, вести щоденник далі, сходити на ДН до братика, побачитися з сестричкою, а у тебе які плани?", "Дуже красива 😍 😍 😍 планую кардинально змінити життя🙌", "невдалий образ, буває краще", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських позувала на тлі будівлі в білосніжному роздільному купальнику. Волосся зірки розпущене, на очах - сонцезахисні окуляри.

Знаменитість розставила стрункі засмаглі ноги, двома руками співачка тягне за трусики з тим, щоб показати своїм фанатам свій ідеальний животик.

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