Українська виконавиця Настя Каменських похвалилася розкішною фігурою у відвертому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, співачка позує з розкритою курточкою, оголивши розкішні «пагорби» в бюстгальтері з металу. При цьому доповнити образ вона вирішила леопардовими штанами. При цьому вона вирішила поцікавитися, якими для її передплатників є "ідеальні вихідні".

«Ідеальні вихідні - це коли всі п'ятеро вдома», «Ідеальні вихідні - це включити улюблену музику, відкрити пляшечку ігристого і просто» танцювати, я буду танцювати, я буду навіть зі сльозами танцювати», «Відпочинок з сім'єю❤️❤️❤️❤️ коли тебе оточує посмішка коханого і чудових діток», «посидіти вдома з подругою, подивитися серіал і поговорити», - пишуть її шанувальники.

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Каменських зізналася, що не контролює свого чоловіка і не перевіряє його телефон. Вона вважає це абсолютно зайвим.

"Я березі себе. Я себе люблю. Мені цього не треба. Навіщо мені зайві проблеми? Це не правильно. Якщо людина захоче віддавати свою енергію іншій людині, я це відчую, мені це не сподобатися, я відпущу на всі чотири сторони", - різко висловилася співачка.

Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".

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