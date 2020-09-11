Українська виконавиця Настя Каменських похвалилася розкішною фігурою у відвертому вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, співачка позує з розкритою курточкою, оголивши розкішні «пагорби» в бюстгальтері з металу. При цьому доповнити образ вона вирішила леопардовими штанами. При цьому вона вирішила поцікавитися, якими для її передплатників є "ідеальні вихідні".
«Ідеальні вихідні - це коли всі п'ятеро вдома», «Ідеальні вихідні - це включити улюблену музику, відкрити пляшечку ігристого і просто» танцювати, я буду танцювати, я буду навіть зі сльозами танцювати», «Відпочинок з сім'єю❤️❤️❤️❤️ коли тебе оточує посмішка коханого і чудових діток», «посидіти вдома з подругою, подивитися серіал і поговорити», - пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що українська співачка Настя Каменських відверто розповіла про стосунки з Потапом
Каменських зізналася, що не контролює свого чоловіка і не перевіряє його телефон. Вона вважає це абсолютно зайвим.
"Я березі себе. Я себе люблю. Мені цього не треба. Навіщо мені зайві проблеми? Це не правильно. Якщо людина захоче віддавати свою енергію іншій людині, я це відчую, мені це не сподобатися, я відпущу на всі чотири сторони", - різко висловилася співачка.
Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні.
Також Politeka писала, що безсоромна Каменських засвітила відверту білизну, примірявши образ русалки.