Українська співачка Настя Каменських відверто розповіла про стосунки з Потапом

Подробицями артистка поділилася в Youtube-шоу "2podcast".

Каменських зізналася, що не котролює свого чоловіка і не перевіряє його телефон. Вона вважає це абсолютно зайвим.

"Я березі себе. Я себе люблю. Мені цього не треба. Навіщо мені зайві проблеми? Це не правильно. Якщо людина захоче віддавати свою енергію іншій людині, я це відчую, мені це не сподобатися, я відпущу на всі чотири сторони", - різко висловилася співачка.

У свою чергу Потап розповів, то сама Настя дуже відверта і завжди говорить правду прямо.

"Вона завжди скаже правду в очі. Ніколи нічого не робитиме за спиною. Це боляче. Це жорстко. Але це чесно", - охарактеризував дружину артист.

Настя Каменських переконана, що перш за все потрібно навчитися любити і поважати себе, тоді пропадуть всі сумніви і недовіру коханій людині.

"Це як полізти в чужу кишеню. Це приниження якесь. Ти настільки не довіряєш людині, яку ти любиш. Якщо його енергія йде в інший бік, ти можеш відчути це без повідомлень і всього іншого", - вважає українська артистка.

Нагадаємо, спокуслива Настя Каменських звела з розумум розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні, це дуже гаряче.

Також Politeka писала, що безсоромна Каменських засвітила відверту білизну, примірявши образ русалки.