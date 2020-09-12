З'ясувалося, що стосунки Меган Маркл і принца Гаррі зовсім не ідеальні
Про це пише видання 7 днів.
За інформацією журналістів, колишні герцоги Сассекські вперше посварилися на публіці.
Як розповідає свідок, інцидент стався в ресторані, який розташований поруч з будинком Меган Маркл і принца Гаррі.
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За його словами, спершу колишні герцоги Сассекські почали сваритися в ресторані і навіть не переживали, що відвідувачі стали свідками сцени.
По закінченню перепалки Меган Маркл повернулася до свого келиха вина, а принц Гаррі був пригнічений і ледь стримував сльози. Але свідок не почув, з чого саме почалася зоряна сварка.
Більш того, після переїзду Меган Маркл отримала все, до чого прагнула: вона відбила чоловіка у королівської сім'ї, повернулася в рідний регіон і знайшла високооплачувану роботу.
Що стосується принца Гаррі, то він опинився в чужій країні, тому не виключено, що він може сумувати за рідними і палацу, що і могло послужити причиною для публічної сварки колишніх герцогів.
Раніше стало відомо, за скільки Меган Маркл і принц Гаррі готові покинути свій будинок.
Згідно з документом, який був опублікований в мережі, колишні герцоги Сассекські запитують за один свій виступ на публіці (онлайн-спікери) до мільйона доларів.
У запрошувальному листі організатори віртуального заходу повинні прописати заздалегідь для Меган Маркл і принца Гаррі умови їх участі і суму гонорару.
Крім цього, бланк з умовами враховує ризики при технічних збоях і варіанти вирішення подібних прецедентів.
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