Выяснилось, что отношения Меган Маркл и принца Гарри совсем не идеальные

Об этом пишет издание 7 дней.

По информации журналистов, бывшие герцоги Сассекские впервы поссорились на публике.

Как рассказывает свидетель, инцидент произошел в ресторане, который расположен рядом с домом Меган Маркл и принца Гарри.

По его словам, сперва бывшие герцоги Сассекские начали ссориться в ресторане и даже не переживали, что посетители стали свидетелями сцены.

По окончанию перепалки Меган Маркл вернулась к своему бокалу вина, а принц Гарри был подавлен и едва сдерживал слезы. Но свидетель не услышал, с чего именно началась звездная ссора.

Более того, после переезда Меган Маркл получила все, к чему стремилась: она отбила мужа у королевской семьи, вернулась в родной регион и нашла высокооплачеваемую работу.

Что касается принца Гарри, то он оказался в чужой стране, поэтому не исключено, что он может скучать по родным и дворцу, что и могло послужить причиной для публичной ссоры бывших герцогов.

Ранее стало известно, за сколько Меган Маркл и принц Гарри готовы покинуть свой дом.

Согласно документу, который был опубликован в сети, бывшие герцоги Сассекские запрашивают за одно свое выступление на публике (онлайн-спикеры) до миллиона долларов.

В пригласительном письме организаторы виртуального мероприятия должны прописать заранее для Меган Маркл и принца Гарри условия их участия и сумму гонорара.

Помимо этого, бланк с условиями учитывает риски при технических сбоях и варианты решения подобных прецедентов.

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