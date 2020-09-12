Над Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком продовжують їдко насміхатися в соцмережах

Про це пише Politeka.net.

Цього разу двом президентам дісталося від шоумена Максима Галкіна, який вирішив їх висміяти у звичному для себе стилі.

Так, в Instagram зірки з'явився ролик-пародія на Путіна і Лукашенка, в якому Максим Галкін зобразив розмову двох президентів. Лідер Білорусі нібито дзвонить першому, щоб доповісти про переговори, які вдалося перехопити спецслужбам Мінська.

Свій новий ролик чоловік Алли Пугачової назвав "Перехоплення". Згідно з сюжетом, задоволений Лукашенко, якого надихнули "успіхи" спецслужб, ділиться своїми "ашчушченіямі" з Путіним щодо ситуації з отруєнням опозиціонера Олексія Навального та іншими подіями в світі.

Відео було опубліковано в мікроблозі шоумена ще 10 вересня і за цей час його подивилися більше двох мільйонів чоловік.

"Спасибі Максим за злобу дня, у вас звичайно смішно. Але і оригінал це якесь стендап шоу суцільне","Як завжди на висоті", "Браво! Максим, не перестаю захоплюватися, як чітко ви помічаєте абсурдність того, що відбувається! А, головне, не боїтеся!", "Спасибі що передали який вусатий несе пронос! Геніально. Хотілося б щоб побільше російських відомих людей публічно підтримували Білорусь", "Живе Білорусь, спасибі велике, Ви талантище", - відреагували фанати в коментарях.

Нагадавши, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми.

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