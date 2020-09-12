Над Владимиром Путиным и Александром Лукашенко продолжают едко насмехаться в соцсетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз двум президентам досталось от шоумена Максима Галкина, который решил их высмеять в привычном для себя стиле.

Так, в Instagram звезды появился ролик-пародия на Путина и Лукашенко, в котором Максим Галкин изобразил разговор двух президентов. Лидер Беларуси якобы звонит первому, чтобы доложить о переговорах, которые удалось перехватить спецслужбам Минска.

Свой новый ролик муж Аллы Пугачевой назвал "Перехват". Согласно сюжету, довольный Лукашенко, которого вдохновили "успехи" спецслужб, делится своими "ашчушчэниями" с Путиным насчет ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального и прочими событиями в мире.

Видео было опубликовано в микроблоге шоумена еще 10 сентября и за это время его посмотрели более двух миллионов человек.

"Спасибо Максим за злобу дня, у вас конечно смешно. Но и оригинал это какое то стэндап шоу сплошное", "Как всегда на высоте", "Браво! Максим, не перестаю восхищаться , как четко вы подмечаете абсурдность происходящего! А , главное, не боитесь!", "Спасибо что передали какой усатый несёт понос! Гениально. Хотелось бы чтобы побольше российских известных людей публично поддерживали Беларусь", "Жыве Беларусь, спасибо большое, вы талантище", - отреагировали фанаты в комментариях.

Напомним, Галкин показал домашние развлечения с Пугачевой и детьми.

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