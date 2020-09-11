Популярна британська модель Демі Роуз похвалилася розкішною фігурою в міні-сукні з екстремальним декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Повернення сек*уальності", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Роуз позує в ефектному чорному-міні, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. У якийсь момент модель вирішила нагнутися, через що в кадр потрапили її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Королівський розмір", "щось ти сумна сьогодні", "дуже гаряче виглядаєш», «вау, красуня", " вау, Демі. Ти перевершила всі очікування«,» милашка«,» чорна бестія", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, інста-діва Демі Роуз покрасувалася пишною фігурою у відвертому купальнику

Красуня, яка прославилася як "британська Кардаш'ян", любить демонструвати свої разючі форми у відкритих нарядах, нижній білизні й, звичайно ж, купальниках. Демі в черговий раз нагадала, що їй дійсно є, що показати.

Так, на нових знімках вона позує просто неба на тлі мальовничих валунів. На моделі незвичайний купальник з чорним низом і білим верхом, а також накладними напівпрозорими рукавами.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтері.