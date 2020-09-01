Популярная инста-дива Деми Роуз покрасовалась пышной фигурой в откровенном купальнике
Модель поделилась соблазнительными фотографиями на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Красотка, прославившаяся как «британская Кардашьян», любит демонстрировать свои впечатляющие формы в открытых нарядах, нижнем белье и, конечно же, купальниках. Деми в очередной раз напомнила, что ей действительно есть, что показать.
Так, на новых снимках она позирует под открытым небом на фоне живописных валунов. На модели необычный купальник с черным низом и белым верхом, а также накладными полупрозрачными рукавами.
Школы и вузы не откроются, кто останется дома с 1 сентября: "Под строгим запретом..."
Срочная эвакуация отдыхающих на пляже под Одессой, съехались все службы: видео ЧП
"Что рука делает в бикини?": красотка из «Квартал 95» попалась на шалостях возле бассейна, фото
Раздетая Пугачева ошарашила взрослыми играми с Галкиным прямо в ванной: «Противно смотреть на эту…»
На фотографиях модель показала фигуру со всех ракурсов, поворачиваясь к камере то лицом, то спиной. На снимках идеально видна пышная грудь красотки и упругие ягодицы, похожие на спелый орешек. Вид красотки на фото просто идеальный.
Поклонники красотки не смогли пройти мимо таких кадров и буквально засыпали ее лайками и восторженными комментариями.
До этого мы писали, что Деми засветилась на пляже в белоснежном бикини. Чтобы подчеркнуть свою привлекательность, модель не стала укладывать волосы и делать макияж. В естественном образе она прошлась на побережье, а также поплескалась в море и даже успела восхитить пышными формами, позируя в воде.
Деми довольно часто сравнивают с сестрами Кардашьян. Из-за своей фигуры, загорелой кожи и эффектной внешности в целом, девушка получает массу комплиментов.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.