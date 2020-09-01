Популярная инста-дива Деми Роуз покрасовалась пышной фигурой в откровенном купальнике

Модель поделилась соблазнительными фотографиями на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Красотка, прославившаяся как «британская Кардашьян», любит демонстрировать свои впечатляющие формы в открытых нарядах, нижнем белье и, конечно же, купальниках. Деми в очередной раз напомнила, что ей действительно есть, что показать.

Так, на новых снимках она позирует под открытым небом на фоне живописных валунов. На модели необычный купальник с черным низом и белым верхом, а также накладными полупрозрачными рукавами.

На фотографиях модель показала фигуру со всех ракурсов, поворачиваясь к камере то лицом, то спиной. На снимках идеально видна пышная грудь красотки и упругие ягодицы, похожие на спелый орешек. Вид красотки на фото просто идеальный.

Поклонники красотки не смогли пройти мимо таких кадров и буквально засыпали ее лайками и восторженными комментариями.

До этого мы писали, что Деми засветилась на пляже в белоснежном бикини. Чтобы подчеркнуть свою привлекательность, модель не стала укладывать волосы и делать макияж. В естественном образе она прошлась на побережье, а также поплескалась в море и даже успела восхитить пышными формами, позируя в воде.

Деми довольно часто сравнивают с сестрами Кардашьян. Из-за своей фигуры, загорелой кожи и эффектной внешности в целом, девушка получает массу комплиментов.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.