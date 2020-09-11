Знаменита модель і актриса Памела Андерсон розбурхала постільною сценою у відвертому вигляді

Як передає Politeka.net, зірка "Рятувальників Малібу" опублікувала гаряче фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Памела Андерсон позувала на величезному ліжку в в'язаному білому халатику і червоних туфлях на шпильці. Вона сперлася однією рукою на подушку, а вільною піднесла телефон. Судячи зі знімку, під одягом у актриси немає бюстгальтера.

Халат Памели Андерсон спокусливо відчинився, забезпечивши пікантний вигляд на її об'ємний бюст. Крім того, в кадр потрапили оголені ноги моделі, які вона злегка зігнула в колінах.

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Life is full of miracles ... #Godbless 🙏

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Раніше Памела Андерсон виклала в соцмережі фото (ймовірно, архівне), на якому постала в мереживній білизні і прикрилася чимось, схожим на подушку. Модель залишила волосся розпущеним.

Образ знаменитої красуні доповнив яскравий макіяжем, який виділяється на знімку чорно-білого формату. Родзинкою кадру став пишний бюст, який так і випирав з мереживної білизни. До того ж, Памела злегка здавила розкішні принади руками, чим помітно додала формам об'єму. 

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