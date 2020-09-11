Молода російська модель Анастасія Квітко, також відома як російська Кардашьян, приміряла стильний "похмурий" наряд на свої пишні форми

Більше шести років тому слава наздогнала тоді ще починаючу модель після першої фотосесії молодого фотографа, який зумів розгледіти її таланти. Пишногруда дівчина вирішила зробити акцент саме на своїй незвичній фігурі і з тих пір активно співпрацює з магазинами одягу, влаштовуючи рекламні фотосесії.

Кожен день Анастасія публікує в декількох соціальних мережах провокативні фото, відзняті також спеціально для залучення уваги шанувальників до її профілів. У Квітко кілька мільйонів шанувальників в одному лише Інстаграме. При цьому вона не збирається зупинятися на досягнутому. З кожним разом фото дівчини обговорюють все більше, а її образи стають сміливішими.

Кадр, на якому Анастасія позувала в чорному топіку, коротеньких шортиках такого ж відтінку, а також приспущеній з плечей темній сорочці, не залишив нікого байдужими, адже блондинка здалася сама на себе не схожою:

"Моя улюблена дівчинка«,» приголомшливо, це не можна приховати, тільки показувати«," Ти, любов моя, перша, найкраща ...», «Хороше. 👏 ", "Тут не дуже вийшла, в порівнянні з іншими фото», «верхні пагорби затягують 😘 🇵 🇹 » як ця тканина витримується», «продовжуй в тому ж дусі,» «яка тонка талія, Господи», «це дуже тісно», «мені потрібна ця бомба, щоб вибухнути», - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко приміряла занадто відвертий спортивний образ. Красуня позувала на камеру в лосинах і крихітному спортивному топіку бузкового кольору.

Модель зовсім не соромиться своїх пишних форм, тому регулярно балує шанувальників, яких у неї більше 11,5 мільйонів.

Також Анастасія Квітко показала свої форми в маленькому бікіні. Трикутники тканини прикрили лише найінтимніше, при цьому не закривши собою соковиту груди повністю. Відзначимо, купальник був мокрим і крізь нього пробивалося потаємне.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко виставила напоказ свої багатства в мікро-бікіні.

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті достоїнства:"цукерка".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко задала "жару" в тісному вбранні, гарячі кадри: "сама досконалість»