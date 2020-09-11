Молодая российская модель Анастасия Квитко, также известная как русская Кардашьян, примерила стильный "мрачный" наряд на свои пышные формы

Более шести лет назад слава настигла тогда еще начинающую модель после первой фотосессии молодого фотографа, сумевшего разглядеть ее таланты. Пышногрудая девушка решила сделать акцент именно на своей необычнной фигуре и с тех пор активно сотрудничает с магазинами одежды, устраивая рекламные фотосессии.

Каждый день Анастасия пубилкует в нескольких социальных сетях провокативны фото, отснятые также специально для привлечения внимания поклонников к ее профилям. У Квитко несколько миллионов поклонников в одном лишь Инстаграме. При этом она не собирается останавливаться на достигнутом. С каждым разом фото девушки обсуждают все больше, а ее образы становятся смелее.

Кадр, на котором Анастасия позировала в черном топике, коротеньких шортиках такого же оттенка, а также приспущенной с плеч темной рубашке, не оставил никого равнодушными, ведь блондинка показалась сама на себя не похожей:

«Моя любимая девочка», «Потрясающе, это нельзя скрыть, только показывать», «Ты, любовь моя, первая, самая лучшая ...», «Хорошо. 👏», «Тут не очень получилась, в сравнении с другими фото», «Верхние холмы затягивают😘🇵🇹» Как эта ткань выдерживается», «продолжай в том же духе,» «какая тонкая талия, господи», «это очень тесно», «Мне нужна эта бомба, чтобы взорваться», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко примерила слишком откровенный спортивный образ. Красотка позировала на камеру в лосинах и крохотном спортивном топике сиреневого цвета.

Модель совсем не стесняется своих пышных форм, поэтому регулярно балует поклонников, которых у нее более 11,5 миллионов.

Также Анастасия Квитко показала свои формы в малюсеньком бикини. Треугольники ткани прикрыли лишь самое интимное, при этом не закрыв собой сочную грудь полностью. Отметим, купальник был мокрым и сквозь него пробивалось сокровенное.

Напомним, что Анастасия Квитко выставила напоказ свои богатства в микро-бикини.

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство»