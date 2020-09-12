Курс валют в Україні 12 вересня спровокує паніку на ринку, адже після вихідних долар і євро " зірвуться з ланцюга»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, долар застигне, проте початок наступного тижня почне з +6,57 гривні. Передбачається, що він і далі буде набирати вагу.

Євро ж перескочить через "психологічний бар'єр", додавши зі старту 9,87 гривні.

Курс валют в Україні 12 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2783,46 грн;

100 євро - 3296,87 грн.

На цьому тлі підскочить і Російський рубль, десять з яких можна буде купити за 3,7066 грн.

До цього ми розповідали, що грошова маса в Україні трохи підросла.

Так, у серпні поточного року вона зросла на 0,7% (до 1 трлн 676,923 млрд грн). Своєю чергою, резервні кошти за минулий місяць збільшилися до 562,323 млрд грн (на 2,4%).

За оперативними даними Нацбанку, обсяг готівки в обігу в липні збільшився до 462,197 млрд гривень (на 3%), з початку року – на 20,2% (з 384,366 млрд гривень).

Минулого року грошова база зросла з 435,798 млрд гривень до 477,491 млрд гривень (на 9,6% ), грошова маса у 2019-му збільшилася з 1 277,6 млрд до 1 438,311 млрд гривень (на 12,3%).

Нагадаємо, що долар підскочить, НБУ різко оновив курс валют: що буде з гривнею.

А ще Politeka писала, що гривню відправлять в жорсткий нокаут, курс валют сильно здивує: "вже у вересні...".

Також Politeka повідомляла, що просто дайте бідним грошей: вчені довели, що зростання доходів знижує злочинність і смертність.