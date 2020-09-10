В сентябре текущего года продолжилось обесценивание гривни

Об этом сказано в материале издания Сегодня, передает Politeka.

Так, за две недели сентября гривна по отношению к доллару "просела" еще на 17 копеек и финансовые эксперты не видят никаких предпосылок того, что девальвация закончится в ближайшее время,

Так, руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний утверждает, что колебания курса в Украине летом происходили на фоне ослабления позиций доллара к другим мировым валютам, однако сейчас ситуация изменилась.

"Гривна в августе отбивала попытки доллара прорваться выше 28 грн, не пуская его в область максимумов года. Доллар в эти месяцы слабел к большинству валют развитых стран. Это – серьезный повод насторожиться, ведь развивающиеся валюты зачастую первыми чувствуют на себе изменение настроений инвесторов на глобальных рынках. Кроме того, сезонность сейчас не на стороне гривни, а доллар прекратил отступать также к евро и британскому фунту и все больше поднимает голову после длительного снижения", – сказал он.

По мнению эксперта, уже через две недели доллар преодолеет психологическую отметку в 28 грн и начнет бить рекорды.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук тоже убежден в дальнейшей девальвации гривны.

"Осенью ожидаем незначительную девальвацию и уход курса в диапазон 29-30 грн/долл. к концу года. В первую очередь это связано с прогнозируемыми закупками импортной продукции с началом нового бизнес-сезона и восстановлением запасов в условиях нормализации логистики поставок", – объяснил он.

После того, как доллар преодолеет отметку в 28 грн, на рынке возможен ажиотаж, который также сыграет свою роль в ослаблении гривни.

"До максимумов текущего года гривне осталось 15 копеек. Если мы сможем пройти этот уровень и вырасти выше 28 грн, на рынке возможен небольшой ажиотаж, что может вывести котировки до 28,5 грн", – заявил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

Касаемо евро, эксперты также считают, что украинцам стоит готовиться к рекордным значениям его курса. Последний раз курс евро выше отметки в 32 грн фиксировался в январе 2019 года. Однако аналитики не исключают, что евро приблизится к абсолютному рекорду с момента введения плавающего курса в Украине – 34,7 грн.

"Евро вполне по силам преодолеть отметку в 34 гривни – уровень, который в последний раз мы видели в начале 2018 года. Если события на рынках начнут выходить из-под контроля, стоит быть готовым к дальнейшему его росту по отношению к гривне", – говорит Владимир Позний.

Национальный банк Украины на четверг, 10 сентября, опустил курс гривны более чем на 2 копейки по отношению к доллару, укрепив при этом гривну на 3 копейки по отношению к евро.

Так, Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2782,96 гривен (+0,0264 грн)

– 100 евро – 3276,80 гривен (-0,030 грн).

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