Курс валют в Украине 11 сентября удивит украинцев резким скачком евро

Как сообщает Politeka.net, свежий прогноз по курсу валют появился на официальном сайте НБУ. Новые данные удивили резким обесцениванием гривны по отношению к евро, хотя в последние дни наблюдался рост доллара.

Так, 1 евро 11 сентября можно будет купить за 32,96 гривны, хотя днем раньше его можно было купить на 20 копеек дешевле – 32,76 гривен.

А вот доллар, в отличие от европейской валюты, практически не поменял позиций. 11 сентября доллар будут продавать по 27,834 гривны. Днем раньше «зеленые» отдавали за 27,829 гривен.

Отметим, что в ближайшее время Украина должна получить транш от МВФ, что должно благотворно отразиться на курсе валют. Впрочем, эксперты и без транша прогнозировали украинской гривне стойкость, как минимум до конца 2021 года. Единственное, что может пошатнуть украинскую валюту, это политическая турбулентность и проблемы, связанные с эпидемией.

Так, по словам аналитика Вадима Бардася, от девальвации гривну на данный момент бережет Нацбанк. По мнению эксперта, курс доллара в ближайшее время будет снижаться. Гривна может укрепить свои позиции до 26-27 гривен за доллар.

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