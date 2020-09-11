Курс валют в Украине 11 сентября удивит украинцев резким скачком евро
Как сообщает Politeka.net, свежий прогноз по курсу валют появился на официальном сайте НБУ. Новые данные удивили резким обесцениванием гривны по отношению к евро, хотя в последние дни наблюдался рост доллара.
Так, 1 евро 11 сентября можно будет купить за 32,96 гривны, хотя днем раньше его можно было купить на 20 копеек дешевле – 32,76 гривен.
А вот доллар, в отличие от европейской валюты, практически не поменял позиций. 11 сентября доллар будут продавать по 27,834 гривны. Днем раньше «зеленые» отдавали за 27,829 гривен.
Разъяренная Оля Полякова пошла в атаку после срыва концерта: "Я обещаю..."
Пышногрудая "невеста" Харламова в строгом костюме вывалила свои прелести напоказ: «Какая лысинка»
Списание долгов за коммуналку, в Раде вынесли жесткий вердикт: "Позволить людям не платить..."
Какими выросли и как сейчас выглядят дети из сериалов "Моя прекрасная няня" и "Папины дочки": "Такая была шевелюра!"
Отметим, что в ближайшее время Украина должна получить транш от МВФ, что должно благотворно отразиться на курсе валют. Впрочем, эксперты и без транша прогнозировали украинской гривне стойкость, как минимум до конца 2021 года. Единственное, что может пошатнуть украинскую валюту, это политическая турбулентность и проблемы, связанные с эпидемией.
Так, по словам аналитика Вадима Бардася, от девальвации гривну на данный момент бережет Нацбанк. По мнению эксперта, курс доллара в ближайшее время будет снижаться. Гривна может укрепить свои позиции до 26-27 гривен за доллар.
Напомним, что доллар подскочит, НБУ резко обновил курс валют: что будет с гривной.
А еще Politeka писала, что гривну отправят в жесткий нокаут, курс валют сильно удивит: "Уже в сентябре...".
Также Politeka сообщала, что просто дайте бедным денег: ученые доказали, что рост доходов снижает преступность и смертность.