Популярна модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, приспустила джинси заради гарячого вигляду

Як повідомляє Politeka.net, красуня виклала в мікроблозі "Instagram" серію нових відвертих фото. Цього разу вона постала в прозорій чорній білизні, яка практично не приховала її апетитні форми. На ногах у дівчини можна помітити екстравагантне поєднання шорт і штанів, пов'язаних підв'язками.

На першому знімку Олена Омович вибралася на балкон і сіла на стілець, спокусливо закинувши руки за голову. При цьому вона до межі натягнула свої труси, які вибиваються з-під блискавки штанів. Для іншого кадру брюнетка позувала біля вікна з кокетливо висунутим язиком.

"1 або 2?😛 Одна постановочна і друга випадкова🤔за яку ж буде більше голосів?",- зазначила модель.

Користувачі соціальної мережі прокоментували пікантний вигляд Омович і залишили багато позитивних коментарів:

"Тепер мої улюблені фотки"; "Мала, ну ти бомба💣"; " зараз шорти одягають просто на голе тіло. І фотка цікавіше виглядала б."; "Так ясний пень, ти скрізь сексі😍 🔥 👍"; "найкрасивіша дівчина в Україні"; "просто кайф"; " просто чарівна красива дівчина з шикарною фігурою, правда!!!😍".

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