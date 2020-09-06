Знаменита топ-модель Ірина Шейк порадувала колоритними осінніми образами

Як передає Politeka.net, вона виклала серію нових фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Із закінченням літа багато зірок починають активно готуватися до осені і оновлюють свій гардероб. Ірина Шейк теж похвалилася обновками на радість своїм шанувальникам. "Вересневий випуск", - підписала вона свої роботи.

На одному фото модель постала на тлі хмар в теплому боді з великим коміром, її струнку талію підкреслив чорний ремінь, довгий кінець якого вільно повис спереду. У кадр потрапили оголені стегна красуні і надали йому пікантності.

На іншому фото Ірина Шейк позує в іншому, ймовірно, ще більш теплому вбранні, проте його складно розглянути - тканина затуляє огляд. Зате на третьому знімку знаменитість здалася в довгій повітряній сукні і хусткою на шиї, який розвіває вітер. На Подолі вбрання є довгі розріз, в який "виринула" нога красуні.

Користувачі соціальної мережі із захопленням оцінили осінні образи Ірини в коментарях:

"Ірина, яка ти красива😻"; "Російська красуня"; "це абсолютно приголомшливо. Я так тобою пишаюся"; "одне з найбільших проявів малятка"; "Богиня";" як же красиво і ніжно";" Квітуча"; " смачні губки!❤ ️ "; "Ірочка, браво🙌 🏻 😁"; "неймовірна красуня!😍 "; "Іринаааа🤤 що ж хороша🔥❤️"; "Просто королева😍 😍 😍".

Нагадаємо, розкішна Ірина Шейк розставила ніжки в чорних ботфортах

А ще Politeka повідомляла, що розпатлана Ірина Шейк в одному ліфчику вразила розкішним виглядом

Також Politeka писала, що спокуслива Ірина Шейк постала в образі фатальної блондинки і не прогадала