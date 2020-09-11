Известная супермодель российского происхождения Ирина Шейк сверкнула сочной фигурой в черном купальнике

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. На снимке Ирина позировала в тесном купальнике, который сильно сдавил ее пышную грудь. Красотка выгнулась в соблазнительной позе, что сделало фото особенно горячим. Внимание поклонников привлекли стройные ножки модели и ее тонкая талия.

Кроме этого, в своих сторис Ирина поделилась трогательным снимком с котом. Девушка сделала селфи, спрятав половину своего лица за лицом животного. Выглядело фото очень мило.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк, которая родилась и выросла в России, удивила внешним видом на улице. Модель решила прогуляться по улице в очень коротких шортах, которые были похожи на трусы. При этом модель была в толстовке, которая прикрыла ее формы. На одном из кадров, которые сделали папарацци, Ирина приподняла толстовку, чтобы лучше показать свой смелый выбор.

Кроме этого, недавно Ирина удивила поклонников резкой сменой имиджа. Знойная брюнетка решила сменить цвет волос и стала блондинкой. Стоит отметить, что новый образ пришелся к лицу 34-летней звезде. Выглядела она превосходно.

Напомним, что Ирина Шейк в кружевном белье смело продемонстрировала все свои достоинства: "Эталон красоты".

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