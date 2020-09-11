Українська виконавиця Maruv презентувала на своєму каналі в Youtube кліп на свою пісню Sad Song

Про це інформує Politeka, посилаючись на соцмережі.

У кліпі співачка співає свою пісню, одягнена в прозору відверту білизну, на ній – черевики-стрипи і панчохи (щоб подивитися кліп, доскролльте сторінку до кінця).

Новий відеокліп викликав неоднозначну реакцію в мережі.

Більшості подивилися він відверто сподобався, вони засипали співачку компліментами.

"Набираємо мільйони, думаю я Цей кліп подивлюся не одну сотню разів. Її кліпи крадуть мою гетеросексуальність ️ ️ ду дуже круто, мені сподобалось 😍реш відчувається той самий рівень, з яким марув запалила всі чарти ❤ MARUV не стрималася і стала готкою! Maruv, чудова, пісня-стан душі😢візуальний ряд-бомба! Монохромний танець прекрасний. Браво! Я вже подивився на Apple Music, кліп бомба! Це щось новеньке! Незвичайна, але неймовірно красива робота від Анюти♥️⭐ 💞❤️ богиня МАРУВ", – написали вони.

Однак, знайшлися і ті, хто вирішив, що нова робота виконавиці вульгарна, а самій Ганні не дістає жіночності і скромності.

"Раніше було краще поверніть часи SIREN SONG, DRUNK GROOVE, FOCUS ON ME, BLACK WHATER і інші легенди !!!! Очікувала більшого))) Музика фуфло, а кліпак ні че вогонь кінець вбив :D", - обурюються шанувальники.

Politeka писала, що популярна українська виконавиця MARUV забула про сором і блиснула пружними формами в тісному вбранні. Відповідні кадри знаменитість вирішила викинути у себе в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах співачка позує на балконі в чорному купальнику з вирізами, який оголює її розкішну фігуру. У якийсь момент зірка розгортається спиною і починає танцювати, після чого посміхається на камеру, підходить до неї і відправляє всім шанувальникам повітряний поцілунок.

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