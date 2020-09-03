Популярная украинская исполнительница MARUV восхитила красотой во время съемок нового шоу

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось у звезды в Инстаграм.

Красотка предстала в весьма экстравагантном образе, в котором соединили самые яркие элементы. На ней была кофта в сеточку, под которую она не стала надевать белье. На голове звезды красовалась кожаная пилотка, а на шее чокер. Сверху MARUV набросила леопардовый пиджак, который застегивался лишь на одну пуговицу, создав нереально глубокое декольте.

MARUV сообщила, что она станет участницей шоу «Маскарад», которое стартует на «1+1» этой осенью. Она попала в команду Дмитрия Монатика. Кроме MARUV в шоу примут участие Потап, Наталья Могилевская и Влад Яма.

Поклонники певицы пришли в восторг от новости и внешнего вида звезды. За час под постом оставили более 7 тысяч лайков и множество комментариев.

«Малышка», «Орги не прогадали, с Марув любое шоу огонь. Жги детка», «Шо за Верка Сердючка?», «Наша Мадонна и пусть Все завидуют», «Будет жарко», «Отожги там по полной! Ты лучшая», «Цыпа, ты шикарная, огнище», «Ножки супер», «Ты как всегда прекрасна. Откуда такие красивые берутся. Красивее тебя никого ещё не видела», - пишут пользователи сети.

Напомним, что раскованная MARUV распахнула халатик, сверкнув фигурой в мини-ночнушке: фото обольстительницы.

Как сообщала Politeka, MARUV без стыда распахнула халат и свела с ума образом ночной жрицы: "Учитесь, девочки, как надо...".

Также Politeka писала, что бесстыжая MARUV потрясла "булочками" в рваных колготках перед концертом: "Что за рука прямо на...".