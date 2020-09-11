Українська модель Інна Горячківська, яка прославилася 15-м розміром грудей, здивувала пікантним заняттям в купальнику
Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відео, на якому продемонструвала свої видатні форми з вдалого ракурсу, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, скрольте до кінця).
Інна Горячківська не соромиться своєї зовнішності і регулярно показується шанувальникам у відвертих образах. На цей раз вона вибрала синій купальник, в який ледь вмістила свій розкішний бюст. Дівчина відображена в боксі Автомийки, де побешкетувала з піною і мочалкою - в процесі модель нагиналася і хвалилася своїм головним багатством.
В описі Інна навела цікавий діалог:
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- Око від машин відірвати не можеш?
- Просто милуюся формами.
- Ти що, з тих, хто віддає перевагу машинам жінкам?
- Я з тих, хто може оцінити красиві форми в будь-якій моделі.
Користувачі соціальної мережі в коментарях висловили свою думку з приводу побаченого:
"Хотів би побачити топлес"; "Така волога, будь обережна, якщо впадеш на підлогу";" дуже гарненька";"віддаю перевагу жінкам машинам".
Нагадаємо, як українка з 15-м розміром "персиків" задала жару прямо на автомийці.
Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром бюста відполірувала машину в розпусному бікіні і піні.
А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром бюста взялася мити авто в спокусливому вбранні.