Українська модель Інна Горячківська, яка прославилася 15-м розміром грудей, здивувала пікантним заняттям в купальнику

Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відео, на якому продемонструвала свої видатні форми з вдалого ракурсу, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, скрольте до кінця).

Інна Горячківська не соромиться своєї зовнішності і регулярно показується шанувальникам у відвертих образах. На цей раз вона вибрала синій купальник, в який ледь вмістила свій розкішний бюст. Дівчина відображена в боксі Автомийки, де побешкетувала з піною і мочалкою - в процесі модель нагиналася і хвалилася своїм головним багатством.

В описі Інна навела цікавий діалог:

- Око від машин відірвати не можеш?

- Просто милуюся формами.

- Ти що, з тих, хто віддає перевагу машинам жінкам?

- Я з тих, хто може оцінити красиві форми в будь-якій моделі.

Користувачі соціальної мережі в коментарях висловили свою думку з приводу побаченого:

"Хотів би побачити топлес"; "Така волога, будь обережна, якщо впадеш на підлогу";" дуже гарненька";"віддаю перевагу жінкам машинам".

Нагадаємо, як українка з 15-м розміром "персиків" задала жару прямо на автомийці.

Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром бюста відполірувала машину в розпусному бікіні і піні.

А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром бюста взялася мити авто в спокусливому вбранні.