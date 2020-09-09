Потап і Настя Каменських влаштували танцювальний баттл на своїй кухні, продемонструвавши кожен свої таланти
Кумедне відео з'явилося на сторінці Насті в Instagram, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).
Так, чоловік популярної української співачки вирішив взяти участь в челленджі і станцював під її нову пісню. На кадрах можна побачити, як він запально рухається під музику на тій же кухні, на якій танцювала Каменських в оригінальному відео. Поруч для порівняння показано і відео з самою Настею.
Потап явно дуже старається і щосили рухає руками, ногами і стегнами. Його рухи не залишили байдужою Настю.
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"Хто ж знав, що Потап такий крутий танцюрист? 100/100", - підписала відео співачка.
Її шанувальники також не залишилися осторонь.
"Неймовірно красива пара", "захоплююся фігуркою Насті Каменських", "блін, а йому йдуть танці", "у Потапа жіночніше виходить", "на одній хвилі! Круті", "Настя, прости але у Потапа сексуальніше", "відразу видно сім'я", "Танці з зірками чекають", "мені здається, або Потап рухається краще?", "Дивно, але у Потапа краще виходить рухати попою)", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Каменських похвалилася новим вбранням.
На зірці-роздільний купальник, який чудово видно крізь сукню-сітку. Руки Настя поклала трохи вище стегон, у зірки – розкішне розпущене волосся і млосна посмішка.
"Перша половина вересня відчувається як продовження літа. Згодні?"–- підписала фото співачка.
Нагадаэмо, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю: "очі вовчиці".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні.
Також Politeka писала, що безсоромна Каменських засвітила відверту білизну, примірявши образ русалки.