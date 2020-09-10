Українська співачка Настя Каменських відверто розповіла про сімейне життя з Потапом

Подробицями артистка поділилася в Youtube-шоу "2podcast". Зокрема вона зізналася, що не ревнує свого чоловіка і не перевіряє в його телефоні повідомлення і дзвінки.

Каменських розповіла, що на початку відносин Потап завжди перевертав телефон екраном вниз і ставив пароль. Але Настя дала зрозуміти, що не полізе в телефон, і ця звичка пропала.

"Я поясню чому. Я бережу себе. Навіщо мені ці проблеми? Мені не треба це бачити. Це твій особистий простір. Я не люблю таке, це неправильно. Я не буду просити телефон. Це як лізти в чужу кишеню, це ж принизливо. Як ти можеш не довіряти людині, яку любиш? Якщо його енергія йде в інший бік, це можна відчути без повідомлень, - сказала співачка.

Каменських додала, що може спокійно обговорювати з чоловіком фігури інших дівчат. Більш того, вона навіть не стала влаштовувати дружину скандал, коли він повернувся додому з помадою на тілі. Співачка запевняє, що тоді навіть пораділа, адже значить, її обранець – популярний чоловік.

"У нього купа дівчат в Instagram, повний набір. І я це знаю. Але краще ж тьолки, ніж пацани", - каже артистка.

Настя розповіла, що іноді з Потапом вони влаштовують "здоровий місяць" і не вживають алкоголь або каву. За словами Каменських, це допомагає ставати краще і рости разом. Але перед такими місяцями її чоловік "здається в алкогольний полон друзям". І до цього співачка також ставиться спокійно і з розумінням.

"Я не ображаюся, коли він випив. Навпаки відкрию пляшку пива, нагодую, обійму і поцілую. Після парубочого Льоша прийшов дуже п'яний. А я була вдома з мамою. Так я йому налила 50 грам, а мама супчик приготувала», - поділилася співачка.

Каменських зізналася, що сама ніколи сильно не напивалася. Вона запевняє, що завжди все пам'ятає і в змозі дійти додому. За словами артистки, вона може відпочивати абсолютно без алкоголю.

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