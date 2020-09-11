Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як виглядає її ідеальний відпочинок

Цього разу 32-річна зіркова телеведуча підкорила яскравим фото з відпочинку. Леся не тільки блиснула яскравими знімками біля басейну, але ще і підкорила фігурою. Позуючи в чорному бікіні, Нікітюк виглядала дуже привабливо.

Так, Леся показала вид на свюо фігуру зверху, причому її обличчя не було видно, тільки спину і сідниці в чорному бікіні. Пляжний образ дівчини доповнила капелюх з популярним в цьому році леопардовим принтом.

Користувачі соціальної мережі Instagram не втрималися від коментарів, бурхливо обговорюючи фігуру відомої телеведучої.

"Суперрр...!!!!!", "Леся у вас прекрасний горіх 👍»," Супер красива попа😍 😊",» хороший горішок🔥 😍 😘», " * опа як зефірна👍 😄", " хто на першій фотографії?", "Капелюх Супер😁» «" О!Моя капелюх!Поки я її соромилася носити, вона сама до вас пішла!Блін!А вам йде!🌞 💐 💓 ", "Ой Леся Леся, яка фігура!! 😉 👌 👌 😍 👏 , ""Хто розумніший за всяких Злюк?- Це Леся Нікітюк! Переможе хто всіх падлюк?- це Леся Нікітюк! Приготує змій-гадюк-теж Леся Нікітюк!", "Зйомка заднього плану)))", " Українська Кайлі Дженнер😊 🔥", - пишуть користувачі.

Також раніше в основному профілі Леся показала кілька фото з нового мальовничого місця, розповівши подробиці подорожі.

На фото Леся-мандрівниця, яка прославилася завдяки "Орлу і решки" вирушила в Закарпаття. Нікітюк відвідала Міжгір'я, побувала на озері Синевир і особисто оцінила красу Карпат з нового боку.

"#синевир. Нарешті здійснилася ще одна моя мрія-побувати на озері Синевир🥰 А ви знали що йому вже 10 тис. років ?? А то що воно глибше ніж Азовське море? 😧 Вода в озері дуже чиста, завдяки цьому тут живе три види форелі. Купатися тут не можна (заповідна зона і холодна вода), тільки плавати на плоту - бокорі. Я вчора гребла🤪», – розповіла Леся.

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