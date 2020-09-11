Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как выглядит ее идеальный отдых

В этот раз 32-летняя звездная телеведущая покорила ярким фото из отдыха. Леся не только блеснула яркими снимками у бассейна, но еще и покорила фигурой. Позируя в черном бикини, Никитюк выглядела очень привлекательно.

Так, Леся показала вид на свюо фигуру сверху, причем ее лица не было видно, только спину и ягодицы в черном бикини. Пляжный образ девушки дополнила шляпа с популярным в этом году леопардовым принтом.

Пользователи социальной сети Инстаграм не удержались от комментариев, бурно обсуждая фигуру известной телеведущей.

«Суперрр...!!!!!», «Леся у вас прекрасный орех 👍», «Супер красивая попа😍😊», «Хороший орешек🔥😍😘», «*опа как зефирная👍😄», «Кто на первой фотографии?», «Шляпа Супер😁», «О!Моя шляпа!Пока я ее стеснялась носить,она сама к вам ушла!Блин!А вам идет!🌞💐💓», «Ой Леся Леся, какая фигура!! 😉👌👌😍👏,» «Кто умнее всяких злюк?- Это Леся Никитюк! Победит кто всех падлюк?- это Леся Никитюк! Приготовит змей-гадюк- тоже Леся Никитюк!», «Съёмка заднего плана)))», «Українська Кайлі Дженнер😊🔥», - пишут пользователи.

Также ранее в основном профиле Леся показала несколько фото из нового живописного места, рассказав подробности путешествия.

На фото Леся-путешественница, которая прославилась благодаря «Орлу и Решке» отправилась в Закарпатье. Никитюк посетила Межгорье, побывала на озере Синевир и лично оценила красоту Карпат с новой стороны.

«#синевир. Наконец осуществилась еще одна моя мечта - побывать на озере Синевир🥰 А вы знали что ему уже 10 тыс. Лет ?? А то что оно глубже чем Азовское море? 😧 Вода в озере очень чистая, благодаря этому здесь живет три вида форели. Купаться здесь нельзя (заповедная зона и холодная вода), только плавать на плоту - бокоре. Я вчера гребла🤪», – рассказала Леся.

Напомним, шаловливая Никитюк покрутила упругим богатством в одном бикини

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