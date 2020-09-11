Популярна співачка Віра Брежнєва поділилася яскравими спогадами з курорту

Як пише Politeka.net, зірка виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" відео, на якому постала в домашньому вигляді (щоб подивитися, скрольте вниз).

Віра Брежнєва часто ділиться з шанувальниками фото свого відпочинку в екзотичних місцях. На цей раз вона вбралася в мішкувату білу сукню з вирізом на спині, сховала очі під сонцезахисними окулярами, а на ноги взула прості комфортні сандалі.

У зацикленому ролику знаменитість з променистою крокує біля будинку з колонами, на задньому плані можна помітити узбережжя, гори і пальми. Варто відзначити, що Віра Брежнєва не надто перейнялася своєю зачіскою, зібравши волосся в простий пучок на потилиці. Навіть з нею співачка виглядає божественно, її чоловік Костянтин Меладзе-справжній щасливець.

"У телефоні стільки відео і фото. Стільки спогадів, які спливають, коли ти їх дивишся. Зараз, в стані невизначеності перед можливою другою хвилею-ці спогади дуже гріють", - підписала вона Відеоролик.

Користувачі соціальної мережі в коментарях оцінили слова і зовнішній вигляд співачки:

"Топ топ з п'яти на носок. Віра на тебе дивитися готовий сам Бог!"; "У мене ви завжди викликаєте естетичну насолоду💥 звикнути неможливо!"; "Ідеально😍 (це про картинку: ви і фон💞, не про другу хвилю🤪 😭) нехай її не буде🙏 🏻"; " віра-рай для очей! Сьогодні одна наша спільна знайома знову виставила схоже на Вас фото. 👍 Ніяк не можна самим придумати образ🤣 нехай хоч хвиля, хоч цунамі - ви завжди будете на гребені! Супер💙 💙 💙"; "ну чому така красива🙄❤️".

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