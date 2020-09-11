Популярная певица Вера Брежнева поделилась яркими воспоминаниями с курорта

Как пишет Politeka.net, звезда выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" видео, на котором предстала в домашнем виде (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Вера Брежнева часто делится с поклонниками фото своего отдыха в экзотических местах. На этот раз она нарядилась в мешковатое белое платье с вырезом на спине, спрятала глаза под солнцезащитными очками, а на ноги обула простые комфортные сандалии.

В зацикленном ролике знаменитость с лучезарной шагает у дома с коллонами, на заднем плане можно заметить побережье, горы и пальмы. Стоит отметить, что Вера Брежнева не слишком озаботилась своей прической, собрав волосы в простой пучок на затылке. Даже с ней певица выглядит божественно, ее муж Константин Меладзе - настоящий счастливец.

"В телефоне столько видео и фото. Столько воспоминаний, которые всплывают, когда ты их смотришь. Сейчас, в состоянии неопределенности перед возможной второй волной - эти воспоминания очень греют 💛", - подписала она видеоролик.

Пользователи социальной сети в комментариях оценили слова и внешний вид певицы:

"Топ топ с пятки на носок. Вера на тебя смотреть готов сам Бог!"; "У меня вы всегда вызываете эстетическое наслаждение💥 Привыкнуть невозможно!"; "Идеально😍 (Это про картинку: Вы и фон💞, не про вторую волну🤪😭) Пусть ее не будет🙏🏻"; "Вера - Рай для глаз! Сегодня одна наша общая знакомая опять выставила похожее на Вас фото. 👍 Никак нельзя самим придумать образ🤣 Пусть хоть волна, хоть цунами - Вы всегда будете на гребне! Супер💙💙💙"; "Ну почему такая красивая 🙄❤️".

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