Дружина російського коміка і шоумена Олександра Ревви Анжеліка похвалилася розкішною фігурою в купальнику

Як передає Politeka.net, свіже фото з відпочинку з'явилося в Instagram красуні. Анжеліка зробила селфі. Вона лежала на пляжі в мініатюрному бікіні білого кольору. Красуня блиснула своїми апетитними принадами, показавши, чим підкорила свого зіркового чоловіка. Особливої пікантності кадру надав спокусливий загар жінки і красивий мейк.

Пізніше вона поділилася спокусливим фото в повний зріст.

Як відомо, Олександр і Анжеліка Ревва одружені більше 13 років. Вони кілька разів грали своє весілля в різних куточках світу. Варто відзначити, що обидва вони дуже змінилися за час шлюбу і покращали. Сьогодні парочка виховує двох прекрасних дочок - Алісу і Амелі.

Раніше ми писали, що Анжеліка Ревва похвалилася розкішною фігурою в прозорій накидці, демонструючи пружні форми на тлі моря. Мати двох дочок виглядала чудово. На вигляд і не скажеш, що їй 37 років.

"Жриця","ви така приємна і мила дівчина, від вас прям віє добром і позитивом", "дуже красива", "Супер", - прокоментували користувачі мережі фото.

До цього ми також писали, що Анжеліка Ревва позувала на яхті, задерши літнє платтячко і виставивши вперед струнку ніжку. Красуня закрила очі від задоволення і підставила обличчя сонцю.

Нагадаємо, що спекотна Анжеліка Ревва посвітила засмаглими формами, вразивши навіть Лободу: "Моя кішечка".

Також Politeka писала, що Анжеліка Ревва в зухвалому міні пристрасно притулилася до чоловіка: "він такий...".

А ще Politeka повідомляла, що Анжеліка Ревва засвітила чудовий бюст:"Богиня краси".