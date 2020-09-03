Дружина відомого російського коміка і шоумена Олександра Ревви, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, поділилася романтичним спільним фото з чоловіком

Анжеліка Ревва опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото красуня з чоловіком позують на борту яхти на тлі моря і барвистого західного сонця. При цьому Ревва одягнений у звичайні шорти і просту білу футболку, а його дружина вибрала для романтичної прогулянки легке рожеве плаття з рюшами. Коротка спідниця вбрання дозволила Анжеліці у всій красі продемонструвати свої підтягнуті засмаглі ніжки.

На знімку дружина зворушливо притулилася до чоловіка, а він ніжно обхопив її обличчям руками, ніби готується її поцілувати.

"Між нами тане сонце", - підписала знімок красуня.

Її підписники тут же відреагували на нове фото.

"Сильна між вами любов і це дуже помітно! Нехай так буде завжди!!! Ви ідеальна пара", "які ви лапочки. Щастя вам і величезної любові", "які ж ви карколомні", "такі милашки", "Ой ти божечки, такі милі, славні і прекрасні ви тут, одне чудо", "Ви класна пара", "він такий сильний, а ви така тендітна!", "Які ви класні. Захоплююся вами", - пишуть люди.

Нагадавши, красуні-дочки Артура Пирожкова полонили ангельським виглядом в літніх сарафанах.

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