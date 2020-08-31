Дружина популярного російського артиста Артура Пирожкова засвітила засмаглі ніжки в розкішному вбранні

Анжеліка Ревва поділилася новими знімками в своєму Instagram, передає Politeka.net. На фото красуня позує в стильному пляжному образі.

На ній червоний купальник оригінального крою, що дозволяє їй продемонструвати всі достоїнства своєї фігури. Поверх нього Анжеліка одягла довгу червону накидку. На першому знімку красуня позує, демонструючи всю свою фігуру в купальнику.

На другому фото Анжеліка присіла на причалі на тлі води, витягнувши стрункі засмаглі ноги.

"Як говорила моя бабуся:"червоному і дурень радий..." а ваші бабусі/мами говорили фрази,які ви використовуєте зараз? У мене їх мільйон...але їх не всі зрозуміють", - підписала фото Ревва.

Її підписники бурхливо відреагували на пости. Серед коментаторів опинилася і українська співачка Світлана Лобода.

"моя кішечка", "дивлячись на вашу ідеальну фігуру і не сказати що ви мама двох дітей", "Богиня", "прегарна дівчина!", "Шикарна", "від Вас віє щастям Анжеліка, ви найкрасивіша дуже сильно люблю вас і вашу сім'ю щастя вам", "красива жінка!", "Здалося, Ксенія Собчак", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Анжеліка вирушила на відпочинок до Туреччини. Судячи з геометки на фотографіях в соціальній мережі Instagram, красуня насолоджується сонцем і морем в Бодрумі.

На новому знімку, яким мама двох прекрасних дівчаток поділилася з передплатниками, вона зображена в купальнику виходить з моря по сходах. Анжеліка тримається за поручні і дивиться в камеру. В очі кидається струнка точена фігура жінки і відсутність навіть найменшого натяку на зайві кілограми.

Нагадаємо, підросла дочка Артура Пирожкова зворушила красою на курорті, вся в маму.

Як повідомляла Politeka, Артур Пирожков терміново звернувся за допомогою, вразивши зовнішнім виглядом.

Також Politeka писала, що тендітна дружина Артура Пирожкова в купальнику вразила не тільки зовнішнім виглядом.