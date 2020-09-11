Названо четвертого запрошеного суддю третього ефіру шоу "Танці з зірками"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку організаторів шоу в Instagram.

Так, повідомляється, що четвертим суддею стане одна з колишніх учасниць проекту, виконавиця Надя Дорофєєва.

"Надя брала участь в першому оновленому сезоні "Танців з зірками" і разом з Женею Котом посіла друге місце, тому добре розуміє хвилювання учасників на паркеті", – сказано в повідомленні.

Також стало відомо, що третій ефір відбудеться 13 вересня о 21.00.

Шанувальники із захопленням сприйняли цю новину.

"Урааааааа, це буде бомбезноооо❤️ 🔥🔥🔥😍😍🎉🎉🎉 Ура я вгадав😀 🔥 🔥 😍 😍 Ура! Надюша, нарешті!🤩 ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Ураа ♥ ♥ ️ яка хороша новина😍 😍", – пишуть вони.

Politeka писала, що автомобіль зірки "Танців з зірками" Максима Єжова розбитий вщент. Відомо, що страшна ДТП сталася днями, і про неї у своєму Особистому Instagram розповів танцюрист Максим Єжов.

За словами зірки "Танців з зірками", він потрапив у ДТП після того, як його автомобіль зухвало підрізали на дорозі під Києвом.

"Ось ця гора - це уламки моєї машини, мене нахабно підрізали, я пролетів через кювет. Я живий здоровий, але прошу у вас допомоги в інформації! Розшукуємо винного в ДТП, водія і машину Hyundai i30, який робив небезпечний маневр з боку села Болгарка у напрямку до Києва, і зник з місця ДТП», - розповів Максим Єжов своїм передплатникам в мікроблозі.

Відома хореограф і партнерка Олега Винника в шоу» Танці з зірками " Олена Шоптенко вразила фатальним образом, засвітивши спокусливу білизну. Зірка поділилася новим постом у своєму Instagram, в якому поміркувала на тему того, що означає «Бути собою».

"Бути собою « - це вміння говорити»ні". Це вміння відмовляти без остраху образити або не відповідати і вміння відмовлятися від альтернатив на користь того, що дійсно цінуєш. Дуже багато можна сказати про людину, виходячи з того, що він відкидає», - написала хореограф.

Вона супроводила свій пост двома новими фотографіями. На знімках Шоптенко позує в саду, сидячи на чорному стільчику. На ній чорний піджак і вузькі чорні штани. Єдиний яскравий акцент в образі знаменитості – жовті туфлі.

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